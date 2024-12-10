Урок о Героях России провели для школьников в Лосино-Петровском

В школе имени Дагаева прошло мероприятие, посвященное защитникам Родины. Учащимся рассказали об их подвигах и показали выставку.

На встрече школьники узнали о героях разных времен — от воинов Древней Руси до защитников двадцатого века. Особенным событием стала беседа с полковником в отставке Владимиром Штокало. Он рассказал о своей службе, мужестве и преданности своей Родине.

Также для ребят подготовили фотовыставку, посвященную Героям Отечества. Организаторы напомнили, что помнить такие подвиги важно для каждого, что бы сохранить в памяти достижения тех, кто отдал жизнь за свою родину и ее безопасность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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