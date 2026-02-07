В Солнечногорском роддоме успешно прошли сложные роды

В роддоме города Солнечногорска завершились уникальные роды. Анастасия Бацова родила дочь Валерию, став мамой в шестой раз. Особенность ситуации в том, что для этого врачи в пятый раз провели операцию кесарева сечения. Это редкий и рискованный случай в медицинской практике.

Заведующая родильным отделением Анна Самко рассказала: «Риск разрыва матки при такой истории очень большой. Но беременность доносили до 39 недель, ребенок родился зрелым и в хорошем состоянии».

Операция длилась полчаса и прошла без осложнений. По словам врачей, такие сложные случаи в роддоме теперь принимают чаще. Накопленный опыт позволяет солнечногорским специалистам вести пациенток с многократными кесаревыми сечениями, давая им возможность рожать ближе к дому.