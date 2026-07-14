В Солнечногорском поселке Поварово продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск идет возведение 17-этажного жилого дома. В новостройке 74 квартиры предназначены для людей, которые переезжают из ветхого и аварийного жилья в рамках соответствующей программы.

Строительные работы ведутся по графику. Все секции дома возводят одновременно. На первых двух секциях рабочие устанавливают кровлю, монтируют вентиляционное оборудование, прокладывают каналы и трубопроводы, а также устанавливают системы водоснабжения и канализации.

На третьей и четвертой секциях идет монтаж перекрытий 13-го этажа: рабочие армируют конструкции и устанавливают опалубку. На шестом этаже возводят кирпичные перегородки из газосиликатных блоков.

На пятой, шестой и седьмой секциях идет армирование стен 11-го этажа. На пятом этаже монтируют стены и перегородки из газосиликатных блоков.

Застройщик ООО «Агрострой» планирует завершить основные конструкции до конца квартала и приступить к чистовой отделке. Ввод дома в эксплуатацию позволит десяткам семей переехать в комфортное и безопасное жилье, а также даст импульс развитию микрорайона.