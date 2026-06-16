В Солнечногорском лицее-интернате завершается капитальный ремонт

В д. Радумля городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт в лицее-интернате. Рабочие уже близки к завершению основных строительных работ, и общая готовность объекта составляет 75 процентов.

Сейчас активно ведутся отделочные работы: штукатурка, грунтовка стен, подготовка поверхностей под финишную отделку. Также завершается благоустройство прилегающей территории. Специалисты приступают к созданию спортивного ядра, которое будет состоять из двух полей для занятий футболом и мини-футболом.

Особое внимание уделяется художественному оформлению стен. Для этого была приглашена команда мастерской известного живописца Алексея Шилова. Художники расписывают стены в коридорах старшего корпуса, создавая смысловые фрески в традициях классической школы. Сюжеты росписей отображают памятные события Солнечногорской земли, включая времена Василия Татищева, Петровскую эпоху и образы сегодняшних кадетов.

По мнению директора лицея Владимира Красина, монументальная живопись влияет на дисциплину и общую атмосферу, а обращение к местной истории через искусство помогает формировать у учеников чувство сопричастности к родному краю. Фрески выполняются на подготовленных поверхностях с применением долговечных материалов, что гарантирует их сохранность на годы.

Завершить все этапы ремонта планируют до конца августа, чтобы с нового учебного года дети могли пользоваться обновленными кабинетами и заниматься на новых спортивных полях.