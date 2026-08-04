В лицее-интернате имени Татищева в деревне Радумля городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт. Художники завершают роспись стен в рамках масштабного проекта «Моя школа — Моя история». Проект реализует мастерская известного живописца Алексея Шилова в рамках президентской программы по строительству и капитальному ремонту школ.

Художественным оформлением кадетского корпуса занимается бригада из восьми выпускников Московского государственного института имени Сурикова. Руководит группой опытный бригадир Анастасия. Мастера создают на стенах уникальные композиции, посвященные истории России и ее выдающимся личностям, по эскизам Алексея Шилова.

Техника, в которой выполняются работы, называется «гипсовая с графито». На стены наносится два слоя гипсовой штукатурки: первый — базовый, а второй вырезается рельефно, формируя объемные изображения.

На втором этаже лицея уже появились портреты Ломоносова, Менделеева, Софьи Ковалевской и ее мужа Пьера Кюри, а также Шаляпина, Чехова, Бунина и других русских мыслителей. Первый этаж посвящен героическим страницам военного прошлого — на стенах запечатлены сцены подвигов подольских курсантов в годы Великой Отечественной войны.

Такое соседство создает особую атмосферу, воспитывающую у кадетов уважение к родной истории. Работа идет быстрыми темпами, и до полного завершения проекта осталось примерно семь дней.