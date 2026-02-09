В Солнечногорске завершают строительство нового корпуса гимназии №6

В городе Солнечногорск идет активная подготовка к открытию нового корпуса гимназии №6. На объекте уже разместили все необходимое оборудование для пищеблока и столовой.

На стройплощадке сейчас трудятся 68 человек. Подрядчик сообщает, что идет самый важный этап — внутренняя отделка. Большая часть работ уже близка к завершению: полностью окрашены второй и третий этажи, включая классы и коридоры, заканчивается укладка керамогранита. Установлены системы вентиляции и освещения, мебель для столовой также уже на месте.

Со следующей недели строители приступят к монтажу кухонного оборудования. Общая готовность корпуса оценивается в 82%.

Новое здание, строящееся по инициативе губернатора Андрея Воробьева, рассчитано на 300 учащихся. Открытие корпуса в 2026 году позволит гимназии перейти на обучение в одну смену.