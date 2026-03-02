В Солнечногорске завершается строительство нового корпуса гимназии № 6

В городе Солнечногорск продолжается возведение нового здания гимназии № 6. На данный момент общая строительная готовность объекта достигла 85%.

На объекте работает 58 специалистов. Основные усилия направлены на финишную отделку помещений: укладка напольной плитки, монтаж дверей, покраска стен в коридорах и завершение установки оконных блоков. После окончания отделочных работ начнется монтаж кухонного оборудования.

Параллельно идет подготовка к благоустройству прилегающей территории. Как только улучшатся погодные условия, подрядчик начнет устройство пожарного проезда, асфальтирование беговых дорожек и озеленение.

Новый корпус рассчитан на 300 ученических мест. Его строительство инициировано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год, что позволит гимназии № 6 полностью перейти на одну смену обучения.