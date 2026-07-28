Новый корпус гимназии № 6 в Солнечногорске построят к 1 сентября

В городском округе Солнечногорск на улице Банковской готовность нового трехэтажного корпуса гимназии № 6 достигла 99%. Объект возводится по государственной программе Московской области, его планируют ввести в эксплуатацию к началу учебного года — 1 сентября 2026 года.

Сейчас подрядчик проводит пусконаладочные работы внутренних систем, расставляет мебель и убирает помещения. На прилегающей территории благоустраивают спортивную зону: укладывают резиновое покрытие на беговых дорожках и секторе для прыжков, монтируют футбольное поле и занимаются озеленением участка.

Прораб Сергей Душинский отметил, что все основные конструктивные работы уже выполнены, сейчас идет финальная стадия отделки и благоустройства.

Общая площадь здания — почти шесть тысяч квадратных метров, оно рассчитано на 300 учеников. Внутри разместятся кабинеты с современным оборудованием, спортзал, актовый зал, столовая с полноценным пищеблоком и комнаты для продленки.

После открытия нового корпуса гимназия № 6 сможет полностью перейти на односменный режим обучения. Это один из ключевых эффектов проекта при поддержке губернатора Московской области.