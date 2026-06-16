В Солнечногорске завершается строительство нового корпуса гимназии №6

В городском округе Солнечногорск на улице Банковской близится к завершению строительство нового корпуса гимназии № 6, рассчитанного на 300 учащихся. Готовность объекта составляет 98%, а его открытие запланировано на 1 сентября 2026 года.

Сейчас на строительной площадке работают 59 человек и задействованы три единицы техники. Основные усилия направлены на благоустройство территории: укладывается брусчатка, монтируются бордюры, асфальтируются проезды и устанавливаются малые архитектурные формы. Параллельно внутри корпуса завершается отделка, монтируется мебель и технологическое оборудование, в том числе для пищеблока.

Трехэтажное здание площадью почти шесть тысяч квадратных метров будет включать учебные классы, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком, а также комнаты для групп продленного дня. На прилегающей территории будут оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Строительство нового корпуса инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Благодаря вводу объекта гимназия сможет отказаться от второй смены и перейти на обучение в одну смену.