В Солнечногорске завершается капитальный ремонт фасада дома на улице Красная

В городском округе Солнечногорск на финальной стадии находится капитальный ремонт фасада дома № 125 на улице Красная. На данный момент готовность объекта оценивается в 85%.

На объекте работают 20 человек. Строители уже обновили лицевую и торцевые части здания, осталось закрыть панелями только часть тыльной стороны. Специалисты занимаются монтажом фасадной плитки и установкой откосов. Отмостка выполнена в полном объеме.

Главная цель ремонта — не только обновить внешний вид здания, но и повысить его энергоэффективность. Стены утепляют современными материалами: основную площадь закрывают минеральной ватой, а цоколь — более плотным пенополистиролом. Такая система защитит квартиры от ветра, морозов и уличного шума.

Работы проводит компания «Содружество» по программе Фонда капитального ремонта Московской области. Завершить ремонт планируют до конца июля.