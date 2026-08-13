В Солнечногорске завершается благоустройство территории у новой гимназии

В городском округе Солнечногорск подходит к концу комплексное благоустройство территории около нового корпуса гимназии №6, который рассчитан на 300 мест.

Здание возвели по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сейчас работы по асфальтированию пешеходной зоны и подъездных путей полностью завершены.

Строители начали этап озеленения. В ближайшее время они высадят 86 туй вместо 11 старых деревьев, которые росли вдоль тротуара. Подготовительные работы уже ведутся, а высадка запланирована на ближайшие дни. Все работы должны быть завершены до конца августа.