В Солнечногорске ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную

В городском округе Солнечногорск на улице Рабочая компания «Газпром теплоэнерго МО» ввела в эксплуатацию новую блочно-модульную котельную. Она пришла на смену старой, которая работала с 1967 года.

Мощность новой котельной составляет 6 МВт. Инженеры установили два мощных котла по 3 мегаватта каждый. Их произвели на российском заводе в городе Дорогобуж Смоленской области.

Котельная уже подключена к сети, и все потребители, которые ранее обслуживались прежней котельной, полностью переключены на новую БМК. Она обеспечивает теплом 24 объекта, включая 8 многоквартирных домов и лицей № 7, создавая комфортные условия для жизни более 1200 горожан.

Теплоноситель пока работает в режиме пуско-наладочных испытаний. Котельная функционирует в автоматическом режиме: управление и контроль параметров осуществляются дистанционно, через диспетчерскую. Постоянное присутствие персонала на объекте не требуется.