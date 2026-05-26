В Солнечногорске устранили прорыв на канализационной станции

Утром на улице Ломоносова в Солнечногорске из-за прорыва трубы на канализационной насосной станции №5 было экстренно отключено водоснабжение. Это было необходимо, чтобы предотвратить изливание канализационных стоков в озеро Сенеж и на прилегающую территорию.

В результате происшествия без воды остались 287 многоквартирных домов и 22 социально значимых объекта.

На данный момент коммунальщики устранили повреждение трубы. Специалисты запускают водозаборный узел и заполняют систему водоснабжения. Как сообщил и. о. заместителя главы по ЖКХ по округу Никита Иванов, в ближайшее время воду начнут подавать в дома — в часть жилых зданий она уже поступает.