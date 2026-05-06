В Солнечногорске строительство нового корпуса гимназии выходит на финальную стадию

В городе Солнечногорск продолжается строительство дополнительного корпуса гимназии №6, рассчитанного на 300 учебных мест. Объект готов на 86%, подрядчики приступили к сборке кухонного оборудования и установке обеденных столов.

Начальник участка Павел Савельев сообщил, что на школьном стадионе уже уложили асфальт. Ведутся работы по подготовке территории к озеленению и демонтажу временных дорог. Внутри здания укладывают мраморный ламинат — мормолеум, завершаются покрасочные работы и монтаж кондиционеров.

Также идут подготовительные работы для установки системы ливневой канализации. На территории существующей школы готовится котлован для монтажа накопительной емкости. Сейчас на объекте работают 55 человек и задействовано две единицы техники.

Сдача корпуса запланирована к сентябрю 2026 года. Инициатива строительства принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Благодаря новому зданию гимназия №6 сможет перейти на обучение в одну смену и отказаться от второй смены.