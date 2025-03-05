В Солнечногорске создадут народную дружину

Жителей Солнечногорска приглашают присоединиться к проекту, с помощью которого планируют наводить порядок на улицах муниципалитета. Народные дружинники будут патрулировать территории, пресекать преступления, содействовать полицейским и администрации, помогать жителям в чрезвычайных ситуациях и многое другое.

В ряды народной дружины ждут максимально заинтересованных и идейных мужчин от 18 лет в хорошей физической форме, а также женщин с активной жизненной позицией.

Важные условия для кандидатов: отсутствие судимостей и наличие справки о том, что человек не состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Дружинники должны будут оказывать содействие органам власти и правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка, а также предупреждении и пресечении правонарушений, участвовать в мероприятиях по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка при возникновении стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий, иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, поводить профилактическую работу, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.

«Народные дружинники будут помогать сотрудникам полиции в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, участвовать в патрулировании улиц, некоторых рейдовых мероприятиях, проводить беседы с населением. Также дружинников обеспечат форменным обмундированием, соответствующим удостоверением и нагрудным знаком», — отметил заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

Должность можно совмещать с основной деятельностью. За участие граждан в охране общественного порядка предусмотрены меры материального стимулирования и социальной поддержки.

Желающие записаться в народные дружины могут обращаться по телефонам: 8 (496) 263-85-28 и 8 (964) 640-06-74.