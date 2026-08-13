В Солнечногорске ремонтируют подъезды девятиэтажного дома

В городе Солнечногорск продолжаются работы по капитальному ремонту подъездов в девятиэтажном доме №119 на улице Красной. Ремонт выполняет управляющая компания «Креатив».

Всего в здании четыре подъезда. Согласно проекту, в них очистят и оштукатурят стены и потолки, после чего покрасят. На всех этажах уложат новую плитку, заменят стеклопакеты, входные двери и почтовые ящики, а также обновят перила.

Сейчас строители приступили к монтажу напольной плитки в первом и втором подъездах. В третьем и четвертом подъездах идут штукатурные работы. Завершить ремонт планируют до конца осени.