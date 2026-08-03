В Солнечногорске ремонтируют пешеходную зону на улице Гражданской

В городском округе Солнечногорск начался ремонт пешеходной зоны на улице Гражданской. Рабочие демонтируют старое покрытие и готовят основание для укладки нового.

Общая длина участка — 470 погонных метров, что делает его самым протяженным среди объектов, запланированных к ремонту в округе в этом году. Сейчас пешеходная зона местами сужается до 1,2–1,5 метра, но после ремонта ее ширину увеличат до двух метров.

Работы ведутся по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Это областной проект, в рамках которого в Подмосковье каждый год обновляют десятки километров пешеходных коммуникаций и общественных пространств. Солнечногорск активно участвует в этой программе.