Экскурсию по экодеревне провели для жителей и гостей Солнечногорска

Бесплатную экскурсию в экодеревню «Бабин двор» провели в рамках развития сельскохозяйственного туризма на территории Солнечногорска. В ней приняли участие гости и жители муниципалитета.

Гостям локации показали фермерское и форелевое хозяйство и предоставили возможность продегустировать продукцию местного производства. Участникам экскурсии раскрыли все тонкости разведения форели. В качестве изюминки программы в русской избе все отведали приготовленные в печи кашу и хлеб. В завершение мероприятия экскурсанты могли приобрести полезную фермерскую продукцию.

«Развитие туризма имеет множество преимуществ для экономики Солнечногорска и общества в целом. Работу над ростом этой отрасли мы будем продолжать и дальше, чтобы достичь еще больших результатов. Регулярно мы проводим бесплатные экскурсии в различные интересные точки муниципалитета», — рассказал заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Экодеревня «Бабин Двор» построена в экологически чистом и тихом районе муниципалитета, где гости могут насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами. На территории есть открытый подогреваемый бассейн с сауной, хаммамом и японским чаном, а также русская баня. В комплексе почти на восьми гектарах расположены домики и коттеджи для отдыха, сыроварня, пивоварня, животноводческий комплекс, который включает ферму крупного рогатого скота, домашней птицы и форелевое хозяйство, насчитывающее более 10 тысяч особей рыб.

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