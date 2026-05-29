В Солнечногорске прошли межведомственные учения по сценарию «Автобус

В городе Солнечногорск на площадке спортивного комплекса «Олимп» состоялось тринадцатое межведомственное учение, организованное Московской областной станцией скорой помощи. Учение проходило по сценарию «Автобус».

По легенде, произошло ДТП с участием рейсового автобуса и большегруза, в результате которого 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

В мероприятии участвовали десять бригад скорой медицинской помощи третьего регионального объединения: три врачебные, шесть фельдшерских, одна реанимационная и одна бригада психологов. Также привлекались два звена пожарной охраны, два звена аварийно-спасательных формирований и четыре экипажа ГИБДД.

Основной целью учения стала отработка взаимодействия между службой скорой помощи, Госавтоинспекцией, МЧС и спасательными формированиями муниципалитетов.

Особенностью учений стало повышенное внимание к навыкам оказания первой помощи сотрудниками ГИБДД. Под контролем инспекторов скорой помощи автоинспекторы провели реанимационные мероприятия пациенту с остановкой жизнедеятельности на фоне массивного кровотечения, остановили артериальное кровотечение двум пострадавшим с помощью наложения турникетов и наложили асептические повязки остальным пациентам.

Заведующий Рузской подстанцией скорой медицинской помощи, главный специалист Московской областной станции скорой помощи по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях Ян Алиев отметил: «Именно в условиях реального времени можно эффективно отработать все возможные последствия дорожно-транспортных происшествий и любых чрезвычайных ситуаций на дорогах».