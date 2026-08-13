В Солнечногорске прошел образовательный форум для молодежи

В городском округе Солнечногорск на площадке молодежного центра «Подсолнух» состоялся образовательный форум «Молодежь для молодежи». Около шестидесяти юных активистов собрались, чтобы послушать выступления своих сверстников, которые уже добились успехов в разных сферах.

Спикерами форума стали представители различных направлений. Пресс-секретарь «Молодой Гвардии» Кирилл Сухоруков рассказал о работе в медиапространстве. Спортсмен Арсений Николаев поделился опытом о том, как спорт формирует дисциплину и характер. Валентина говорила об опыте запуска и реализации социально значимых проектов. А Саша Мазуренко, несмотря на юный возраст, уже является состоявшимся активистом и спортсменом.

Особое внимание было уделено поиску собственного жизненного пути. Участники обсуждения пришли к выводу, что определить вектор развития можно только через постоянные пробы и ошибки. Амбассадор волонтеров Подмосковья Екатерина Хмелевская проиллюстрировала эту мысль личной историей. Она не сразу нашла себя в амбассадорстве, пробовала силы в экологических и социальных инициативах и лишь методом проб и ошибок остановилась на социальном волонтерстве.

Встреча была выстроена в формате Public Talk, что подразумевало живой диалог и свободный обмен вопросами и ответами между залом и сценой. Благодаря этому в зале чувствовалась теплая и доверительная атмосфера.

Организаторы отметили, что подобный формат полезен не только для зрителей, но и для самих выступающих. Завершилась встреча в духе единства: к организации мероприятия подключились несколько движений, включая «Молодую Гвардию», «Единую Россию», «Движение Первых» и «Волонтеров Подмосковья». Форум не только дал ребятам практические советы, но и убедил их в том, что для достижения амбициозных целей достаточно просто сделать первый шаг навстречу новым возможностям.