В Солнечногорске прошел фестиваль профессий для старшеклассников

В городе Солнечногорск состоялся масштабный фестиваль профессий «Путь навыков». Мероприятие собрало более тысячи учеников восьмых и девятых классов в спортивном комплексе «Олимп».

На фестивале было организовано двадцать интерактивных площадок, где подростки могли познакомиться с различными профессиями: от сестринского дела и спасательных работ до правоохранительной деятельности и кулинарии.

Организаторы фестиваля отмечают, что его главная цель — помочь подросткам сделать осознанный выбор будущей профессии. В мероприятии приняли участие три колледжа из Московской области: колледж «Подмосковье», Истринский и Звенигородский.

Фестиваль предоставил школьникам возможность получить практический опыт и ценные знания о востребованных специальностях.