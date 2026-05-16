В Солнечногорске прошел фестиваль «КодФЕСТ»

В городском парке культуры и отдыха в Солнечногорске 16 мая состоялся фестиваль «КодФЕСТ». Это мероприятие стало настоящим путешествием по культурному коду города.

На площадке у памятника Лермонтову артисты местного Дома культуры исполняли живые романсы. Рядом развернули пространство, посвященное Борису Васильеву: посетители слушали лекцию о писателе, смотрели кадры из фильмов и листали книги.

В литературной зоне устроили «читальный зал на траве» и «литературную аллею» с редкими изданиями. На поэтических скамейках можно было навести телефон на QR-код и прослушать стихи. Желающие мастерили книжные закладки, а буккроссинг «Культурный обмен» позволил каждому найти книгу по душе.

Арт-пространство фестиваля включало творческие мастер-классы: роспись ложек, создание фоторамок, роспись гипсовых фигурок. Также были организованы квест по скульптурам и сборка пазлов. Завершился фестиваль квизом «Тайны города», победители которого получили призы. Параллельно работала ярмарка изделий ручной работы от местных мастеров.

Текст, фото и видео: Юлия Унрау.