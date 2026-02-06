Новый корпус гимназии №6 в Солнечногорске достроят в 2026 году

В городе Солнечногорск на улице Банковская продолжается возведение нового учебного корпуса для гимназии №6. Специалисты активно ведут внутренние отделочные работы и монтаж инженерных сетей. Уже начата поставка мебели для классов и оборудования для пищеблока.

Строительство ведется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

Новый корпус гимназии будет трехэтажным и займет площадь в 5,9 тысячи квадратных метров. В корпусе будут располагаться учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовая с пищеблоком. На прилегающей территории будут оборудованы спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Открытие нового корпуса гимназии №6 запланировано на 2026 год.