В Солнечногорске продолжается строительство нового корпуса гимназии №6

В городском округе Солнечногорск на улице Банковской продолжается возведение нового корпуса гимназии №6. На текущий момент готовность объекта достигла 88%.

По словам прораба Павла Савельева, на строительной площадке работают 61 человек. Основные задачи на данном этапе — окраска лестничных маршей и установка сантехнического оборудования. Уже смонтированы душевые лейки и часть поддонов, которые будут располагаться рядом со спортивным залом. Также установлены турникеты — два внутри здания и два на контрольно-пропускном пункте.

Параллельно со строительными работами ведется благоустройство территории: готовятся к укладке асфальта, делают отливы и отмостки, начинают сеять газон.

Новый корпус гимназии рассчитан на 300 мест. Возведение объекта инициировано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Открытие запланировано на 1 сентября 2026 года. После этого гимназия №6 сможет отказаться от второй смены и перейти на односменный режим обучения.