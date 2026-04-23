Радумльский лицей-интернат капитально отремонтируют к сентябрю

В поселке Радумля городского округа Солнечногорск активно ведутся работы по капитальному ремонту «Радумльского лицея-интерната». На данный момент строительная готовность объекта составляет 33%. Проект реализуется в рамках областной государственной программы, а открытие обновленного комплекса запланировано на сентябрь 2026 года.

На объекте ведутся различные виды работ: утепление и облицовка фасада плиткой, отделочные, кровельные и электромонтажные работы. В процессе задействованы 39 специалистов и одна единица техники.

В рамках капитального ремонта в лицее (общая площадь — 2464,8 кв. м) планируется обновить фасад, кровлю, все внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику. Кроме того, будут установлены системы безопасности. Также планируется благоустройство прилегающей территории и закупка новой мебели и оборудования.