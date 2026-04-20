В Солнечногорске подходят к концу работы по благоустройству народных троп

В городском округе Солнечногорск близится к завершению благоустройство двух пешеходных маршрутов в рамках программы «Народные тропы». Первый маршрут проложен от дома №21 на Почтовой улице до детского сада и имеет протяженность 165 погонных метров. Второй маршрут соединяет дом №1 на улице Баранова с домом №2 на Советской улице и тянется на 220 погонных метров. Общая площадь укладки асфальта на этих маршрутах составляет около 720 квадратных метров.

На маршруте до детского сада асфальтовое покрытие уже полностью готово, и сейчас ведутся работы по устройству газонов. На тропе от улицы Баранова до Советской улицы асфальт уложен на 90%, и после завершения оставшихся работ также планируется приступить к озеленению.

На объектах задействована одна единица техники и два человека. Завершить все работы планируется к 1 мая. Всего в этом сезоне в Солнечногорске по программе «Народные тропы» будет благоустроено 14 объектов.