В Солнечногорске почти достроили новый корпус гимназии №6

В городе Солнечногорск продолжается строительство нового корпуса гимназии №6, который сможет принять 300 учеников. Объект готов на 79%, и работы идут в обычном режиме. Ежедневно на строительной площадке трудятся от 60 до 70 специалистов.

Прораб Павел Савельев рассказал, что на улице собирают конструкции, устанавливают малые архитектурные формы, укладывают асфальт и готовят детские площадки. Внутри здания идет сборка мебели, монтаж систем электричества и слаботочных сетей, а также подготовка к укладке мармолеума в актовом зале.

Строительство нового корпуса было инициировано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Открытие запланировано на 1 сентября 2026 года. Это позволит гимназии перейти на односменный режим обучения и отказаться от второй смены.