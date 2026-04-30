В Солнечногорске открыли мемориальную доску спасителю 182 красноармейцев
В Солнечногорске открыли мемориальную доску Алексею Флейшеру — участнику Итальянского движения сопротивления, спасшему из фашистских застенков 182 советских военнопленных. Памятный знак установили на доме № 19 по улице Дзержинского, где он жил в 1967–1968 годах.
На церемонию собрались десятки жителей, ветераны, молодежь и родственники героя. Как отметил депутат Госдумы Денис Кравченко, инициатива установки доски получила поддержку местных властей и стала важным событием накануне Дня Победы.
История Алексея Флейшера долгое время оставалась неизвестной даже его соседям. О подвиге героя случайно узнала местная жительница Наталья Белякова и выступила с инициативой увековечить его память. Позже удалось найти родственников Флейшера, которые активно включились в реализацию проекта. Правнучка героя Нана Шамугия приехала на открытие из Санкт-Петербурга.
«Он был очень добрым, безмерно скромным и благородным человеком. Он очень любил собак. Это фамильная черта. Все в роду любили животных», — призналась она.
Судьба Флейшера сложилась непросто. В годы войны он оказался в Италии, где участвовал в подпольном движении сопротивления. Используя территорию дипломатического представительства, находившуюся под защитой Женевской конвенции, он организовал спасение советских военнопленных.
На церемонии присутствовали и зарубежные гости. Итальянский филолог и писатель Эккли Массимо, посвятивший Флейшеру часть своих исследований, отметил значимость сохранения памяти о таких людях.
Сейчас обсуждается вопрос о посмертном награждении Алексея Флейшера государственной наградой. Как подчеркнул генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, его вклад в борьбу с нацизмом и спасение людей заслуживает высокой оценки.