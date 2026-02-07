В Солнечногорске ночью проводят уборку дорог от снега

Когда город Солнечногорск засыпает, начинается ночная борьба за чистоту дорог. Чтобы не мешать жителям, спецтехника выходит на улицы в темное время суток.

Сегодня ровно в 01:00 четыре машины выстроились в колонну и отправились очищать стратегически важный участок — от улицы Ухова до Мастерской управления «Сенеж».

Под светом фонарей и фар мощные двигатели спецтехники перемалывают снег. Ножи и щетки тщательно убирают снежные наносы с асфальта и бордюров. Всего за два прохода дорожное полотно становится чистым.

Утром коммунальные бригады приступят к финальному этапу работы: уберут оставшиеся валы снега и вывезут их на полигон в Хметьево.

Благодаря слаженной работе техники ночью и людей днем к утру улицы становятся безопасными и проезжими. Горожане могут начинать свой день без помех и заносов.