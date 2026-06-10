В Солнечногорске начался капитальный ремонт в доме на улице Красной

В городе Солнечногорск стартовал капитальный ремонт подъездов в девятиэтажном доме по адресу улица Красная. Работы выполняет управляющая компания «Креатив».
В рамках капитального ремонта планируется очистка и оштукатуривание стен и потолков с последующей покраской. На каждом этаже, включая первый, будет уложена новая плитка. Также в планах замена стеклопакетов, входных дверей и почтовых ящиков, обновление перил.
Прораб сообщил, что завершить все работы в доме планируется осенью 2026 года. Ремонт в первом и втором подъездах будет закончен до конца июля, а в третьем и четвертом — до конца октября.
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