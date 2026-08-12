В Солнечногорске модернизируют систему теплоснабжения

В городском округе Солнечногорск продолжается масштабная модернизация системы теплоснабжения. Работы развернуты на улицах Красной и Вертлинской, где обновляют сети, питающие котельную ГЭМЗ.

Сейчас на участке между домами № 172 и № 174 по улице Красной строители прокладывают траншею для монтажа специальных канальных лотков, в которые будут уложены новые трубы. По словам производителя работ Алишера Мамаюсупова, готовность объекта составляет порядка семидесяти процентов. Завершить все работы планируется уже в сентябре.

Использование канальных лотков значительно продлит срок службы коммуникаций — до двадцати–тридцати лет, защищая металл от коррозии. На объекте задействовано восемь человек и три единицы техники, включая экскаватор и манипулятор.

Всего в рамках проекта будет заменено 1463 метра сетей диаметром от 200 до 500 миллиметров. Заказчиком выступает «Газпром теплоэнерго МО», подрядчиком — ООО «Трасстрой». Обновление затронет как системы отопления, так и горячего водоснабжения. После завершения работ надежность теплоснабжения близлежащих домов существенно возрастет, а качество коммунальных услуг выйдет на новый уровень.