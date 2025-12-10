В Солнечногорске капитально отремонтировали 600 метров канализационного участка

В Московской области завершили капитальный ремонт важного участка канализационной сети. В Солнечногорске обновили трубопровод от завода № 10 до Ленинградского шоссе. Этот отрезок является частью главного канализационного коллектора города и обеспечивает водоотведение для 50 тысяч жителей. Работы провели по федеральному проекту «Инфраструктура для жизни».

Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев сообщил, что в этом году особое внимание уделяется модернизации систем водоснабжения и обновлению водозаборных узлов. Больше всего объектов приводят в порядок в Можайском, Истринском, Дмитровском и Одинцовском округах. На обновленном трубопроводе полностью заменили изношенную инфраструктуру: 625 метров старых железобетонных труб заменили на современные гофрированные трубы в железобетонном футляре. Работы выполнили с применением технологии микротоннелирования.

Также рабочие построили новые колодцы и благоустроили территорию. В ходе проекта специалистам пришлось оперативно решать технические вопросы: из-за невозможности выполнить стандартное подключение к существующему коллектору было принято решение о строительстве временной перекачивающей станции.