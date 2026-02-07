В Солнечногорске борются с последствиями снегопада

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска проходят активные работы по уборке снега. Прямо сейчас бригады очищают от сугробов главную детскую площадку.

Работы начались в семь утра и продлятся до 22 часов. Десять человек и единица техники занимаются очисткой пешеходных дорожек и других зон отдыха.

На улицах округа работают более двухсот единиц техники и триста дворников. Круглосуточный режим уборки обеспечивают сто девяносто восемь рабочих от управляющих компаний и свыше шестидесяти роторных снегоочистителей.

Город принимает все меры, чтобы сохранить инфраструктуру доступной и безопасной для всех жителей.