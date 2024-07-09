Две блочно-модульные котельные доставят к середине июля в Солнечногорск

В Солнечногорске в микрорайоне Выстрел готовятся к новому отопительному сезону. В середине июля на объект доставят две новые блочно-модульные котельные, которые будут обеспечивать горячей водой ближайшие дома до завершения реконструкции основной системы.

Глава Солнечногорска Константин Михальков встретился с жителями, чтобы рассказать о ходе работ на котельной. Сейчас на объекте демонтируют старое оборудование и готовят площадку для установки двух БМК.

«Рад, что активные жители и наш депутат Ольга Гончар, пришедшие сегодня на встречу, услышали меня, а главное — увидели все своими глазами. Уверен, что через две недели прогресс в работе станет заметен еще больше», — прокомментировал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Сейчас подачу горячей воды от котельной Выстрел производят по временной схеме. Данная мера обеспечивает пока ненормативное, но стабильное водоснабжение.

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