В «Софринском образовательном комплексе» стартует капитальный ремонт

В городском округе Пушкинский в деревне Нововоронино начали капитальный ремонт «Софринского образовательного комплекса». Работы стартовали в микрорайоне Софрино-1, дом 55, и на данный момент подрядчик занимается демонтажем, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

По словам министра, в рамках капремонта в школе обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. «Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования», — пояснил Александр Туровский. Помимо этого, в учебном заведении появятся системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Капитальный ремонт проводят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья. Эти мероприятия соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.