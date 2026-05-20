В Софринском образовательном комплексе Пушкинского округа продолжается капитальный ремонт

Работы проводятся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья, которая соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

По данным пресс-службы ведомства, на объекте трудятся более 90 человек и задействовано 3 единицы техники. Рабочие ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, а также монтажом инженерных коммуникаций.

Здание образовательного учреждения, построенное в 1970 году и имеющее площадь 4451,9 кв. м, требует внутренних отделочных работ, устройства входных групп, замены всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей. В рамках ремонта планируется обновление фасада и кровли, а также закупка новой мебели и оборудования для учеников.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.