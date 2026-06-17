Софринский образовательный комплекс капитально отремонтируют к сентябрю

В поселке Софрино Пушкинского городского округа на улице Полевая, 5 продолжается капитальный ремонт третьего корпуса «Софринского образовательного комплекса». По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса региона, строительная готовность достигла семидесяти процентов.

Работы ведутся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья. Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

На данный момент на объекте заняты более девяноста человек и одна единица техники. Рабочие выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают территорию вокруг школы.

В здании образовательного учреждения, построенном в тысяча девятьсот семидесятом году и имеющем площадь четыре тысячи четыреста пятьдесят один квадратный метр, запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026.