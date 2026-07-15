Корпус Софринского образовательного комплекса отремонтируют к 1 сентября

Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании идет комплексная отделка и инженерное оснащение. Строители штукатурят стены, включая оконные и дверные откосы, затем переходят к шпатлевке и окраске поверхностей. Параллельно укладываются чистовые полы из линолеума, монтируются каркасы подвесных потолков и устанавливаются дверные блоки. Снаружи формируется вентфасад, ведется ремонт кровли с устройством гидроизоляции, обновляются входные группы.

В школе обновляют фасад, кровлю, меняют все инженерные сети и сантехническое оборудование, устанавливают системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.