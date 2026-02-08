В Софрино продолжается капитальный ремонт образовательного комплекса

В третьем корпусе Софринского образовательного комплекса в поселке Софрино Пушкинского городского округа продолжается капитальный ремонт. Рабочие завершают возведение стен, и общая готовность объекта составляет 12,7%.

На стройплощадке работают 40 специалистов, которые занимаются несколькими направлениями одновременно. Они возводят стены из газоблоков и монтируют инженерные системы: прокладывают сети канализации и водоснабжения, устанавливают систему вентиляции. Воздуховоды сразу изолируют огнезащитным материалом, что соответствует современным требованиям безопасности.

На втором и третьем этажах уже начали штукатурить стены. Там будут учебные классы и вспомогательные кабинеты. Все необходимые материалы доставили на объект заранее, чтобы обеспечить непрерывный процесс работы.

По информации подрядной организации, ремонт идет в соответствии с утвержденным графиком, что позволяет своевременно выполнять все технологические этапы. Сдать объект планируют к 1 сентября 2026 года.