В Софрино-1 начался капитальный ремонт школы

В первом корпусе МБОУ «Софринский образовательный комплекс», расположенном в микрорайоне Софрино-1, стартовал капитальный ремонт. На данный момент на третьем этаже почти завершены демонтажные работы, на втором они выполнены на 50%, а на первом — на 70%.

В ходе ремонта планируется замена всех инженерных коммуникаций и окон. Системы отопления демонтируют позже, когда установится устойчивая положительная температура. Количество и планировка учебных помещений изменятся для повышения их функциональности и комфорта. Все работы будут выполнены в соответствии с современными стандартами, ориентированными на удобство и безопасность учащихся и педагогов.

Столовая и спортивный зал также будут полностью обновлены. Их полное окончание планируется к 16 февраля. После получения проектных решений начнутся работы по возведению новых перегородок и стен.

Полная сдача отремонтированной школы запланирована на 1 сентября 2026 года.