В Сочи проходит выставка, посвященная последней опере Чайковского

С 18 февраля по 1 марта в фойе Зимнего театра в Сочи можно посетить выставку «Иоланта видит свет». Она посвящена последней опере П. И. Чайковского «Иоланта» и организована Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником П. И. Чайковского, как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция рассказывает о создании шедевра Чайковского и ключевых событиях его жизни. В музее представлены уникальные материалы: издание драмы Генрика Герца «Дочь короля Рене» из личной библиотеки композитора, фрагмент рукописи дуэта Иоланты и Водемона, афиша и эскизы костюмов первой постановки оперы.

24 февраля состоялась авторская версия оперы «Иоланта» в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», камерного хора Московской консерватории и артистов оперы. Перед показом сотрудники музея-заповедника провели лекцию о создании оперы, рассказав о творческом пути Чайковского и закулисной жизни композитора.