В собственность Московской области передали земли для строительства дороги к ОРЦ «Селятино»

В Наро-Фоминском городском округе завершили передачу земельных участков, необходимых для строительства новой дороги к оптово-распределительному центру «Селятино». В региональную казну поступило 9 участков общей площадью 23,13 гектара.

По словам министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова, оформление этих гектаров в областную собственность снимает последние административные барьеры на пути к созданию современной дорожной инфраструктуры.

Проект предусматривает возведение двухполосной дороги протяженностью 2,6 километра, которая соединит Киевское шоссе напрямую с ОРЦ «Селятино». На строительной площадке уже задействованы 18 рабочих и 40 единиц специализированной техники.

Новая трасса позволит кардинально изменить логистику северо-запада области и обеспечит беспрепятственный грузовой трафик к ОРЦ, разгрузив прилегающие населенные пункты от тяжелой техники. Особое внимание уделено безопасности и комфорту жителей поселка Селятино — транзитный поток выведут за пределы жилой зоны.

Несмотря на то что окончательная сдача объекта намечена на третий квартал 2027 года, открытие рабочего движения может состояться гораздо раньше — уже к концу текущего или началу следующего года.