В СНТ «Пруды» в Коломне начался процесс социальной газификации

Осенью 2025 года в садовом товариществе «Пруды» городского округа Коломна начались работы в рамках программы социальной газификации. Мособлгаз построил газораспределительные сети протяженностью два километра и установил два газорегуляторных пункта, проведя их пусконаладочные работы.

Первым домом, подключенным к газу в СНТ «Пруды», стало домовладение семьи Зайцевых. Они проживают здесь круглый год и до подключения газа использовали дрова для отопления. Теперь семья сможет наслаждаться комфортом без дополнительных расходов на отопление. В очереди на подключение в садовом товариществе еще десять домов.

Напомним, что в апреле 2024 года Правительство РФ приняло Постановление № 484, которое включило СНТ, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов, в программу социальной газификации.

На данный момент Мособлгаз уже газифицировал 12 СНТ на территории Московской области. Строительно-монтажные работы по газификации ведутся в 72 СНТ Подмосковья.