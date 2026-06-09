Потерявших сознание в подвале жителей СНТ «Капань» спасли в Одинцове

В понедельник, 8 июня, работники 245-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» приехали на вызов в СНТ «Капань» Одинцовского городского округа и спасли трех человек, которые находились без сознания в подвале частного дома.

Как рассказал начальник ПСЧ-245 Николай Рябцев, сначала в «Систему-112» поступило сообщение о том, что в подвале находятся люди без сознания. Когда спасатели приехали, они обнаружили в подвале 66-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 63 и 55 лет.

Оказалось, что мужчина собирался покрасить подвал, но ему стало плохо, и он потерял сознание. Его супруга позвала на помощь друга мужа, но тот тоже лишился сознания. Затем женщина сама попыталась помочь, но и ей стало плохо. Сын, увидев это, решил позвать на помощь профессионалов.

Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли на место происшествия. Они использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания, надели на каждого пострадавшего кислородные маски и вынесли людей на улицу. Специалисты оказали первую помощь пострадавшим и передали их медикам, после чего все трое были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной потери сознания стало воздействие отравляющих химических веществ, скопившихся в подвальном помещении.