В сквере Технопарка во Фрязине началась установка столбов освещения

Во Фрязине в сквере «Технопарка» рабочие начали устанавливать столбы освещения. На данный момент уже смонтировано восемь новых опор. Следующим шагом станет подключение к ним ранее проложенной проводки. После этого на столбы будут установлены современные энергосберегающие светодиодные светильники.

Преобразился и сам сквер: здесь завершили укладку плитки на пешеходных дорожках, сделали новые ступеньки к памятнику и засеяли свежий газон. Завершить все работы планируется 14 августа.

Такое обновление стало возможным благодаря тому, что жители Фрязина на всероссийском голосовании за благоустройство отдали большинство голосов за сквер возле «Технопарка». В этом году победителем народного голосования стала аллея Героев, преображение которой запланировано на 2027 год.