В сквере «Мирабель» в Протвине начался этап активного строительства

В историческом центре Протвино демонтируют старые конструкции в сквере «Мирабель». Гул экскаватора и самосвала заполняют сквер — рабочие вывозят бетонные обломки.

Вывоз старых конструкций знаменует завершение подготовительного этапа. Как только территорию полностью очистят, начнется активное строительство: обустройство новых дорожек и монтаж инженерных систем.

Скверу «Мирабель» более четверти века. Он назван в честь знаменитой французской пузырьковой камеры. Именно с этим оборудованием когда-то работали ученые Института физики высоких энергий, поэтому для города так важно сохранить дух науки в новом облике пространства.

Подрядчики планируют восстановить знаковую мозаику в чаше бассейна, обновить въездную стелу с барельефом «Атом не исчерпаем» и доску почета. Также появятся новые скамейки, качели и урны.

Реконструкция развернулась на площади 1,6 гектара и проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы планируют до 30 октября.