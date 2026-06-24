В сквере «Блюдечко» завершается благоустройство

В Коломне близится к завершению благоустройство сквера «Блюдечко». Рабочие завершают устройство смотровых площадок и лестниц, укладывают плитку у выхода на улицу Лажечникова и наводят порядок на территории.

Проект благоустройства основан на концепции «След стены Кремля». Главная прогулочная аллея повторяет контур утраченной в XIX веке крепостной стены. Террасный спуск и панорамная площадка предлагают виды на место встречи Москвы-реки и Коломенки, а также на Богородице-Рождественский Бобренев монастырь.

Для отдыха в сквере появились перголы — это легкие открытые навесы из дерева и металла с реечной конструкцией. Они создают тень и уютные зоны для прогулок и отдыха, защищая от солнца, но при этом не закрывая обзор.

Архитектурные детали выполнены в стиле «Кремлевский элемент»: лавочки, уличные стулья и урны напоминают старинные строительные блоки Коломенского кремля.

Новое капитальное сооружение — спуск, который соединит верхнюю часть кремля с Конькобежным центром «Коломна» и набережной.

Ландшафтный дизайн продолжает историческую идею проекта: яблони и вишни напоминают о коломенских садах и традициях пастильного производства, а декоративные травы и цветники создают многоуровневую композицию.

Открытие обновленного «Блюдечка» запланировано в ближайшие две недели.