В Сколково открыли первую в мире экосистему для разработки игр и анимации

В инновационном центре «Сколково» на улице Николы Теслы, дом 1, строение 1, заработал специализированный кластер для разработки анимационного и видеоигрового контента. Он стал первым в мире комплексом полного цикла, где компании могут заниматься созданием и продажей игр и анимации, не покидая здания.

На данный момент в кластере уже расположились 52 компании, среди которых Game Art Pioneers, Watt Studio, Geeky House, Black Caviar Games, Terrabyte Games, а также анимационные студии «Аэроплан», «Ярко», Platoshka.

Общая площадь кластера составляет 55 тысяч квадратных метров. Здесь есть все необходимое для производства: студия захвата движения, студия фотограмметрии, зона звукозаписи, просмотровый зал, центр обработки данных и лаборатория 5G.

Руководитель проектного офиса по развитию инфраструктуры Максим Семин рассказал, что в студии захвата движения движения реального мира переводят в виртуальный. Для создания новейшей видеоигры «Царевна» в этой студии оцифровывали движения профессиональной балерины.

Также в кластере есть высокотехнологичный спортзал, переговорные комнаты, конференц-залы и лектории, киберарена на 100 мест, капсульный отель из 30 капсул. Для отдыха предусмотрены зимний сад и кофейные комнаты.

Резиденты кластера могут воспользоваться налоговыми льготами фонда «Сколково».