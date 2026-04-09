В Симбухове начались работы по укладке асфальта на временной дороге

В деревне Симбухово Наро-Фоминского городского округа на временной дороге-дублере через реку Исьма начались работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Это необходимо для того, чтобы в ближайшее время перевести движение на временную дорогу и приступить к полной реконструкции основного моста.

Как сообщил руководитель проекта Алексей Григорьев, укладка проходит в два этапа: сначала укладывают нижний слой толщиной семь сантиметров, а на следующий день — верхний слой пять сантиметров на проезжей части и тротуаре. После укладки асфальта с двух сторон проезжей части установят окрашенные в белый и красный цвета парапетные ограждения. У тротуара со стороны реки появятся перильные ограждения.

На проезжую часть нанесут разметку, установят недостающие знаки на въезде и выезде. Перевести движение на временную дорогу планируют к концу апреля. После этого старый мост закроют и полностью демонтируют.

Алексей Григорьев подчеркнул, что работы ведутся строго по проекту, без отклонений и неожиданных сложностей. Подрядчик планирует завершить работы в августе 2026 года, хотя срок сдачи по контракту — 2027 год.