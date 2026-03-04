Долгострой в микрорайоне Сходня в Химках привели в порядок

В микрорайоне Сходня городского округа Химки завершилось строительство объекта, который долгое время оставался недостроенным. Об этом проинформировала пресс-служба Мособлархитектуры.

Строительство здания началось в конце 2010-х годов. Планировалось, что в нем разместится торговый комплекс с гаражом-стоянкой. Однако на стадии строительной готовности около 60% работы были приостановлены.

Недострой, расположенный недалеко от железнодорожной станции «Сходня» и жилых домов, негативно влиял на облик территории и мешал созданию комфортной городской среды. Местные жители обращались через портал «Добродел» с просьбой завершить строительство и благоустроить прилегающую территорию.

Новый арендатор земельного участка получил продление разрешения на строительство и возобновил работы. Сейчас здание полностью достроено. Многофункциональный торговый центр с гаражом-стоянкой площадью около 1400 квадратных метров получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Всего на территории городского округа Химки было выявлено 438 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 335 объектов, что составляет 76% от общего количества, были снесены, достроены или приведены в соответствие.